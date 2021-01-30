ФФККР высказалась против повышения возрастного ценза

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался против повышения возрастного ценза на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании совета ISU, который запланирован на начало марта.

Планируется, что на взрослые соревнования будут допускаться атлеты в возрасте 17 лет. В настоящий момент нижний порог допуска составляет 15 лет.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о новой произвольной программе действующей чемпионки Европы Алены Косторной.