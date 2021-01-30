Бывший боец UFC обозвал Масвидаля и Поля придурками

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бен Аскрен обозвал Хорхе Масвидаля и популярного YouTube-блогера Джейка Поля придурками. Соответствующий пост 36-летний атлет сделал в Twitter.
Напомним, что Аскрен подерется с Полом в США 17 апреля 2021 года. Масвидаль, выступающий в полусреднем весе UFC, занимается подготовкой Пола к предстоящему бою.
На турнире UFC 239 Масвидаль победил Аскрена за пять секунд, совершив самый нокаут в истории промоушена.
Ранее сообщалось, что Майкл Чендлер призвал Хабиба Нурмагомедова отказаться от чемпионского пояса в легком весе UFC.
You guys are freaking dorks! https://t.co/rXoF7QC66j— Funky (@Benaskren) January 28, 2021