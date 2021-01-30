Широков позитивно смотрит на возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков позитивно смотрит на возвращение нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его мнению, 29-летний форвард точно сильнее Сердара Азмуна из «Зенита» и сопоставим по уровню с партнером иранца Малкомом.

«Если «Спартак» готов заплатить «Аяксу» требуемую сумму, то почему нет?» — сказал Широков.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин посетил товарищеский матч «Локомотива» против шведского «Эстерсунда» на сборах в Марбелье.