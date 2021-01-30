Слуцкая уверена в тотальной доминации российских фигуристок на ЧМ-2021

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2006 года в Турине Ирина Слуцкая высказалась о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года, который пройдет в Стокгольме. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, в соревновании женщин у российских спортсменок не соперниц.

«У некоторых в настоящее время жесткий локдаун, где-то люди могут тренироваться, но не в полной мере. Самые лучшие условия сейчас в России, мы этому очень рады.

На сегодняшний день у российских фигуристок нет соперниц. Борьба за весь пьедестал почета будет внутри страны», — сказала Слуцкая.

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