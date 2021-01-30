Новичок UFC призвал Хабиба отказаться от чемпионского пояса

Майкл Чендлер, новичок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), призвал Хабиба Нурмагомедова отказаться от чемпионского пояса в легком весе. Об этом он сообщил в эфире шоу The Jim Rome Show.

По его словам, дагестанец на данный момент является лучшим бойцом планеты, однако ему нужно дать возможность покинуть октагон.

«Слушайте. Хабиб — лучший, но ему пора остаться в стороне. Дайте ему уйти, пускай он освободит титул. За него должен биться я и Дастин Порье.

Я вам обещаю, что завоюю пояс», — сказал Чендлер.

Ранее сообщалось, что кикбоксер Бейбулат Исаев нокаутировал сербского оппонента Михайло Кецоевича на турнире One Championship: UNBREAKABLE II.