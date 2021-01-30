ЦСКА проиграл «Баварии» в Евролиге

В очередном матче 23-го тура регулярного сезона Евролиги московский ЦСКА проигал мюнхенской «Баварии».

Встреча прошла в российской столице на арене «Мегаспорт» в присутствии 4 516 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 66:69.

Самым результативным игроком в составе немецкой команды оказался У. Болдуин, набравший 22 очка, сделавший два подбора и отдавший одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА Торнике Шенгелия опроверг информацию о драке с партнером по команде Майком Джеймсом.