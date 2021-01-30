«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью против «Торино»

В очередном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» сыграл вничью с «Фиорентиной».

Встреча прошла в Турине на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась результативной ничьей — 1:1.

В составе хозяев на 88-й минуте отличился нападающий Андреа Белотти.

У гостей единственный мяч на свой лицевой счет оформил Франк Рибери.

Отметим, что новый клуб российского форварда Александра Кокорина доигрывал встречу вдевятером.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов извинился перед своим одноклубником Лукашом Подольски.