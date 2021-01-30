В Москве арестовали экс-главу организации, строившей стадионы к ЧМ-2018

В Москве арестовали бывшего руководителя организации «Арена-2018» Олега Галая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-главе компании, занимавшейся строительством объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года, и двум его подельникам вменяется обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Арест был проведет по ходатайству Следственного комитета России (СКР). Суд принял решение отправить Галая в СИЗО до 25 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что экс-наставник сборной России по футболу Юрий Семин посетил товарищеский матч «Локомотива» против шведского «Эстерсунда» на сборах в Марбелье.