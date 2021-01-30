Овечкин возглавил список потенциальных свободных агентов НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список лучших игроков, которые в скором времени могут стать свободными агентами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает журнал The Hockey News.

При этом Овечкин стал единственным российским игроком в списке. На втором месте оказался игрок »Каролины Харрикейнз» Дуги Хэмилтон, замкнул тройку лидеров капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландескуг.

Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году, с тех пор он выступает за «столичный» клуб. В 2018 году Овечкин вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ.