Американец Брайан выиграл титул чемпиона мира WBA в супертяжелом весе

Американец Тревор Брайан завладел вакантным титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

В поединке за пояс американский спортсмен одолел канадского боксера Бермейна Стиверна. Бой, который должен был длиться 12 раундов, завершился техническим нокаутом в 11-м.

Примечательно, что за несколько дней до боя у Брайана сменился соперник. Изначально он должен был встретиться на ринге с обладателем регулярного титула Мануэлем Чарром из Германии. Однако немец снялся и был лишен пояса.

Ранее сообщалось, что стали известны гонорары Фьюри и Джошуа за предстоящий поединок.