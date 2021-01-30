Тихонов поделился мнением о победе Большунова на этапе Кубка мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о победе российского лыжника Александра Большунова на этапе Кубка мира в Швеции, передает Sport24.

Большунов стал победителем в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Фалуне. При этом на эстафете в Лахти у россиянина сдали нервы в эстафете — на финише он толкнул финского лыжника, однако затем принес извинения. По итогам разбирательств на ту гонку Большунов был дисквалифицирован, а сборная России лишена бронзы.

«Здорово. Большунов — большой молодец. Надо побеждать, родился наконец-то. Так не бывает, чтобы одна страна все время выигрывала. Поэтому сейчас Большунов — это белое пятно», — заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России высказался о состоянии Большунова.