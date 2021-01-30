Сын Плющенко рассказал о требуемых гонорарах

Сын экс-фигуриста и тренера Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, рассказал о требуемых гонорарах.

Восьмилетний ребенок выложил видеозапись на своем Instagram-аккаунте, где рассказал о том, сколько хочет получать за свои выступления.

«Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары, настоящие! Подсунут ненастоящие — голова с плеч, запомните!» — заявил Плющенко-младший, который занимается фигурным катанием.

Ранее сообщалось, что сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.