Назвавший россиян идиотами шведский лыжник хочет тренироваться с Большуновым

Шведский лыжник Вильям Порома заявил о своем желании потренироваться с российским спортсменом Александром Большуновым, передает Stromstadstidning.

Стоит отметить, что в ходе престижной многодневки «Тур де Ски» Парома упал в ходе одного из четвертьфинальных заездов, чем помешал россиянину Ивану Якимушкину, а в другой гонке сломал палку Евгению Белову. А позднее он заявил, что считает российских спортсменов «идиотами».

«Было бы интересно посмотреть, что они делают на тренировках и почему так быстро бегают. Пожить в России три месяца? Да, это был бы хороший опыт. Тогда было бы лучше всего летом. Если получу приглашение, приеду и проживу там три месяца», — заявил швед.

Ранее сообщалось, что Тихонов поделился мнением о победе Большунова на этапе Кубка мира.