Матчи Australian Open смогут посетить 30 тыс. фанатов за день

Арены Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) смогут принять не более 30 тысяч болельщиков за день, сообщает Reuters.

Об этом проинформировал министр спорта штата Виктория Мартин Пакула. Стоит отметить, что 30 тысяч фанатов — это составляет примерно 50 процентов от заполняемости стадионов. Однако в первые пять дней Australian Open игры смогут посетить 25 тысяч болельщиков.

«Это будет не то же самое, что в последние несколько лет, но это будет самое значительное международное событие с таким количеством людей, которое видел мир за многие-многие месяцы», — заявил Пакула.

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