Почеттино опроверг слухи об уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Маурисио Почеттино опроверг слухи об уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из команды, передает Marca.

22-летний форвард выступает в парижской команде с 2017 года. СМИ информируют, что интерес к Мбаппе проявляет ряд клубов, в том числе и мадридский «Реал».

«Вокруг Килиана много слухов, но я думаю, что он будет выступать за «ПСЖ» еще очень много лет. Мы очень на него рассчитываем. Да, ему предстоит принять решение по поводу своего будущего, но он выглядит очень счастливым и преданным клубу», — заявил специалист.

В нынешнем сезоне нападающий забил 16 мячей и отдал девять результативных передач в 23 матчах за парижский клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе €21 млн в год.