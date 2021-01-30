Отец Большунова высказался о решении сына извиниться перед финским лыжником

Отец российского лыжника Александр Большунова Александр Большунов-старший высказался о решении сына извиниться перед финским спортсменом Йони Мяки, передает ТАСС.

На этапе Кубка мира в Лахти Мяки не пропустил Большунова на финише в эстафете, задев его лыжу, в ответ российский лыжник отмахнулся палкой. А уже после пересечения финишной прямой Большунов врезался в соперника.

Позднее россиянин принес извинения, Мяки их принял.

«Только сильный духом человек может извиниться, он это сделал чисто по-человечески. Эмоции порой захлестывают, адреналин и гнев могут заставить человека поступить неправильно. Хорошо, что он находит в себе силы извиниться», — заявил отец лыжника.

Ранее сообщалось, что назвавший россиян идиотами шведский лыжник хочет тренироваться с Большуновым.