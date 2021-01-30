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Спортивные новости

Немец Зверев раскритиковал организаторов Australian Open

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Немецкий теннисист Александр Зверев раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает Reuters.

Теннисисты, которые примут участие в Открытом чемпионате Австралии, вынуждены отсидеть жесткий двухнедельный карантин. При этом послабления были сделаны для топ-3 мужского и женского рейтингов. Вместо австралийской теннисистки Эшли Барти «облегченный» карантин прошла Серена Уильямс.

«Думаю, что, возможно, единственная настоящая ошибка, которая произошла, — это тема с Аделаидой для топ-игроков. Поскольку у них действительно было больше времени для тренировок, у них действительно было больше свободы», — заявил Зверев.

Ранее сообщалось, что матчи Australian Open смогут посетить 30 тыс. фанатов за день.

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