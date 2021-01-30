Член правления IBU рассказал о конфликте с Тихоновым из-за €500

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард вспомнил о конфликте с бывшим вице-президентом организации Александром Тихоновым, передает VG.

Согласно словам члена правления, Тихонов положил €500 ему в специальный контейнер, где все желающие могли оставлять визитки. По признанию Бейгарда, он был очень зол из-за этого поступка.

«Я был взбешен, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, затем бросил бумажник на стол и произнес непечатные северо-норвежские слова. Я сказал, что такого делать нельзя», — заявил Бейгард.

Тихонов тогда заявил, что деньги были подарком на день рождения, однако этот праздник был в августе, через пять месяцев после инцидента.

Ранее сообщалось, что Тихонов поделился мнением о победе Большунова на этапе Кубка мира.