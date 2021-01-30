Наставник «Каролины» высказался о лидерских качествах Свечникова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Род Бринд'Амор высказался о лидерских качествах российского нападающего Андрея Свечникова, передает официальный сайт Лиги.

По мнению наставника команды, российский игрок достиг достаточно сильного прогресса. На сегодняшний момент Свечников стал одним из лидеров команды, как на поле, так и в раздевалке.

«Свеч возмужал буквально во всем. И как игрок, и как человек. Замечаю, что сейчас ему уже намного комфортнее и в нашей раздевалке, где все ребята старше него, и вообще в НХЛ», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что форвард «Каролины» Свечников признан первой звездой матча с «Нэшвиллом».