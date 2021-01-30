У «Спартака» нет четкого дедлайна по трансферу Промеса

Московский «Спартак» не имеет четких дедлайнов по трансферу нидерландского полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, сообщает РИА «Новости».

Об этом проинформировал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов. При этом до этого СМИ сообщали, что российский клуб должен закрыть сделку по футболисту до конца января.

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля», — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что известны подробности о трансфере Промеса в «Спартак».