Бородавко высказался о желании шведского лыжника тренироваться с Большуновым

Старший тренер российской команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о желании шведского лыжника Вильяма Порома тренироваться с Александром Большуновым, передает РИА «Новости».

В ходе престижной многодневки «Тур де Ски» Порома упал в ходе одного из четвертьфинальных заездов, чем помешал россиянину Ивану Якимушкину, а в другой гонке сломал палку Евгению Белову. А позднее он заявил, что считает российских спортсменов «идиотами».

«Другой вопрос, что к нам официально никто не обращался, а высказывания в прессе я не читаю. Сказать-то в СМИ можно все что угодно, но это не всегда соотносится с делом. В данный момент говорить не о чем», — заявил Бородавко.

Ранее сообщалось, что российский лыжник пропустит этап Кубка мира в Фалуне.