«Питтсбург» намерен продлить контракт с Малкиным

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» намерен продлить контракт с российским нападающим Евгением Малкиным, сообщает Sportsnet.

Об этом проинформировал обозреватель издания Эллиотт Фридман. Он поделился, что в планах «Питтсбурга» предложить форварду такое соглашение, чтобы сохранить его в команде до конца карьеры.

«Питтсбург» может продлить Малкина этим летом. Я уверен, что клуб планирует это сделать. Слышал, что «Питтсбург» хочет продлить его, чтобы он играл в команде до конца карьеры. У Кросби еще два года по контракту», — заявил Фридман.

Ранее сообщалось, что Малкин высказался о поражении «Питтсбурга» от «Бостона».