Хавбек «Спартака» Урунов получил травму

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов получил незначительную травму опорно-двигательного аппарата на тренировке, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

Стоит отметить, что в настоящее время футболист проходит углубленное медицинское обследование, во время которого проводит тренировки по индивидуальной программе.

Урунов пропустит матч против «Пахтакора» 30 января, который состоится в рамках сбора российского клуба в Дубае.

Ранее сообщалось, что у «Спартака» нет четкого дедлайна по трансферу Промеса.