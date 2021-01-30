Названа причина драки Исмаилова и Минеева в Турции

Стало известно, почему подрались бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев в 2019 году на улице в Турции, сообщает Tofight.

Об причинах драки рассказал брат Магомеда Рамазан. Он намекнул, что у Минеева «гейская направленность», и фотографии в своем Instagram он выставляет странные. По словам брата Исмаилова, конфликт произошел именно на почве публикаций в социальных сетях.

«Минеев сказал — это не я, это кто-то там. Хорошо, мы это приняли, хорошо. Но сейчас, где он микрофоном бьет, Минеев у себя на странице выставляет, как вместо этого микрофона фаллос, в замедленном виде нарезали ему. Я не думаю, что это без его ведома», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов признан лучшим бойцом года.