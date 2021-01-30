Тренер сборной России объяснил неудачу биатлонисток на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил неудачу российских биатлонисток в гонке преследования на чемпионате Европы, передает «Матч ТВ».

Лучший результат показала Лариса Куклина, которая стала четвертой. В десятку лучших также попала Наталья Гербулова. Анастасия Гореева – 17-я, Анастасия Шевченко – 26-я, Полина Шевнина – 27-я, Валерия Васнецова – 29-я.

«В целом ногами девочки работали нормально, а вот в стрелковой части не справились. В течение всего сезона у нас хромает стрелковая подготовка во всех командах», — заявил Польховский.

Ранее сообщалось. что россиянки не попали на пьедестал в гонке преследования на ЧЕ по биатлону.