Ступак завоевала серебро в масс-старте на этапе КМ

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала серебро в масс-старте на десять километров, который прошел в рамках этапа Кубка мира.



Победительницей заезда стала шведка Линн Сван. Замкнула тройку призеров Терезе Йохауг из Норвегии.



Стоит отметить, что россиянка Яна Кирпиченко заняла пятое место, отстав от Сван на полторы секунды.

Ранее Большунов стал победителем масс-старта на этапе КМ .