Первый гол Овечкина после отстранения принес «Вашингтону» победу над «Бостоном»

| Карен Саркисян

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрем, Тревор ван Римсдайк, Том Уилсон и Александр Овечкин.

В составе «Бостона» — Ник Ритчи, Брэд Маршан и Чарли Макэвой.

Отметим, что российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в первой же игре после отстранения.

Ранее Овечкин и трое других российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» нарушили протокол COVID-19.