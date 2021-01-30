Дивеев поделился мнением о соперничестве ЦСКА с «Зенитом»

| Карен Саркисян

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о соперничестве с петербургским «Зенитом».

По словам защитника, он в турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) не смотрит, но знает, что московский клуб идет на втором месте.

«Говорите, мы отстаем на четыре очка? А я особо и не знал, на сколько мы отстаем.

Нам выиграть две игры, а «Зениту» две проиграть, и мы на первом будем.

Пора брать реванш за все игры с ними. Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить», — цитирует Дивеева Bobsoccer.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее нападающий ЦСКА Гайч прошел медосмотр перед переходом в «Беневенто».