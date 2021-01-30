Агент рассказал о причинах несостоявшегося перехода Вагнера Лава в ЦСКА

| Карен Саркисян

Бразильский агент Гильерме Рейс рассказал о причинах несостоявшегося перехода нападающего «Кайрата» Вагнера Лава в московский ЦСКА.

По словам агента, нападающий планировал закончить карьеру в московском клубе.

«Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву», — цитирует Рейса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Вагнер Лав принял участие в 13 матчах чемпионата Казахстана и забил семь мячей.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее нападающий ЦСКА Гайч прошел медосмотр перед переходом в «Беневенто».