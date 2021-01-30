Футболист «Рубина» Данченков может продолжить карьеру в АЕК

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о том, что казанский «Рубин», которому принадлежат права на футболиста Олега Данченкова, попросил прервать аренду игрока, передает Sport24.

«Нам пришло письмо от «Рубина» с просьбой прервать аренду Олега Данченко. «Рубин» сейчас ведет переговоры с АЕК. Отпустим ли мы Олега? Сейчас будем договариваться», — заявил Шайбеков.



В текущем сезоне Данченков провел 16 матчей, отдав пять результативных передач.

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