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Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзОттава Сенаторз
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Спортивные новости

Шлеменко прокомментировал признание Исмаилова лучшим бойцом года

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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал признание Магомеда Исмаилова лучшим бойцом года по версии промоушена ACA, передает «Чемпионат.com».

«Исмаилов заслуженно признан бойцом года. Он хорошо провел 2020 год, выиграл у Емельяненко. Исмаилов — достойный кандидат, почему бы не назвать его лучшим? Все по делу», — сказал Шлеменко.

Напомним, в прошлом году Исмаилов одолел Александра Емельяненко и Ивана Штыркова.

Ранее Шлеменко поддержал Поветкина перед поединком с Диллианом Уайтом .

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