Шлеменко прокомментировал признание Исмаилова лучшим бойцом года

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал признание Магомеда Исмаилова лучшим бойцом года по версии промоушена ACA, передает «Чемпионат.com».

«Исмаилов заслуженно признан бойцом года. Он хорошо провел 2020 год, выиграл у Емельяненко. Исмаилов — достойный кандидат, почему бы не назвать его лучшим? Все по делу», — сказал Шлеменко.



Напомним, в прошлом году Исмаилов одолел Александра Емельяненко и Ивана Штыркова.

Ранее Шлеменко поддержал Поветкина перед поединком с Диллианом Уайтом .