Агент опроверг переход нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна в ЦСКА

| Мартин Норикович

Нападающий английского «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун не перейдет в московский ЦСКА. Об этом сообщил агент и отец нападающего Шенол Тосун.

По информации агента, Дженк Тосун продолжит карьеру в турецком «Бешикташе».

«Мы только что договорились о переходе Дженка Тосуна в «Бешикташ». Это не секрет, что мы также вели переговоры с ЦСКА, однако все же нами было принято решение о возвращении Дженка в Турцию», — цитирует Шенола Тосуна Metarating.ru.

В нынешнем сезоне Дженк Тосун принял участие в пяти матчах Английской премьер-лиги и не отметившись результативными действиями.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее нападающий ЦСКА Гайч прошел медосмотр перед переходом в «Беневенто».