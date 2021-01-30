Месси попал в символическую сборную FIFA 21

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси попал в символическую сборную футбольного симулятора FIFA 21. Об этом сообщает EA Sports в Twitter.
Стоит отметить, что посредством голосования болельщиков был включен 12-й игрок. Этим футболистом и стал аргентинец.
Месси стал единственным игроком сине-гранатовых в команде.
Ранее Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Испании.
Ready to take on anyone.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 29, 2021
The #TOTY + 12th Man are here.#FUT #FIFA21 pic.twitter.com/0VsinMEWuN