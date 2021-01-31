Защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о ничьей с «Арсеналом»

| Мартин Норикович

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 21 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 0:0.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал результат игры.

«Чувствую, что это потеря двух очков. Было ощущение, что мы контролируем ситуацию. Мы чувствовали себя комфортно и имели огромное количество хороших моментов, которые не реализовали. Победа здесь была бы блестящим результатом, мы должны побеждать в таких матчах», — цитирует Шоу BBC.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» в матче АПЛ.