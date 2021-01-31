Сульшер прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом»

| Мартин Норикович

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 21 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат игры.

«Я доволен игрой. Чувствовал, что в первом тайме мы доминировали. Вторая половина игры была более цельной – у нас и у них был хороший тайм.

Если чувствуешь, что на выезде с «Арсеналом» заслуживаешь победы, это шаг вперед», — цитирует Сульшера BBC.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» в матче АПЛ.