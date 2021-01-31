Майк Джеймс высказался о продолжении выступления в ЦСКА

| Карен Саркисян

Защитник ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал продолжение выступления в московском клубе.

«8 января мой дедушка скончался от рака легких. С этого момента мою личную жизнь стало трясти, многое изменилось. К сожалению, это повлияло на мою профессиональную жизнь, много недоразумений по поводу клуба и меня появились в средствах массовой информации. Во-первых, хочу сказать, что это очень личный для меня вопрос, это не та информация, которую я хотел бы видеть в СМИ. Во-вторых, также хотел бы отметить, что было несколько способов справиться с проблемами, и в этой ситуации я выбрал не лучший для себя или клуба, который я представляю, путь. Поэтому хочу извиниться и сказать, что вызванные внимание к этому вопросу и проблемы - это совсем не то, с чем я бы хотел связывать воспоминания о моем дедушке. Для нас с ЦСКА это останется внутренним вопросом, мы проработаем его как команда. Буду рад, если люди оставят это в прошлом. Ценю все добрые пожелания моей семье и благодарю вас за заботу», — цитирует Джеймса официальный сайт московского ЦСКА.

Напомним, что Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года.

В составе московского клуба защитник провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.

Ранее московский ЦСКА отстранил защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.