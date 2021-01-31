Ватутин прокомментировал сохранение Майка Джеймса в ЦСКА

| Карен Саркисян

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал сохранение защитника Майка Джеймса в московском клубе.

«У нас были определенные проблемы, но об их содержании не хочу сейчас говорить, это наше внутреннее дело. Потребовалось немало времени, чтобы во всем разобраться и выслушать всех. После возвращения из Берлина мы собрались командой и откровенно поговорили, постарались ради общих интересов найти профессиональное решение. Легкого выхода из сложившегося положения просто не существовало, и мы с тренерским штабом и командой выбрали путь, подразумевающий большой объем совместной работы – и это естественно для спортивной команды высокого уровня. Понятно, что давать оценки можно будет только с течением времени. Но мы едины в этом решении, и для меня это очень важно. Надеюсь, что все получится, и мы вырастем как команда. Майк остается частью нашего коллектива, мы двигаемся дальше вместе», — цитирует Ватутина официальный сайт московского ЦСКА..

Напомним, что Джеймс выступает за ЦСКА с 2019 года.

В составе московского клуба защитник провел 48 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,6 очка, делая 3,4 подбора и 4,9 передачи.

Ранее московский ЦСКА отстранил защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.