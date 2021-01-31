Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» могут перенести

| Карен Саркисян

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лепцигом» и «Ливерпулем» могут перенести. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, из-за прекращения авиасообщения между Германией и Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса, «Лейпцигу» и «Ливерпулю» придется рассмотреть альтернативные варианты организации встречи.

Сообщается, что в настоящий момент существует несколько возможностей провести игру вовремя — сыграть на нейтральном поле, изменить порядок матчей (первый — в Англии, ответный — в Германии).

Напомним, что первый матч Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» должен пройти в 16 февраля.

Ранее «Палмейрас» обыграл «Сантос» и стал обладателем Кубка Либертадорес.