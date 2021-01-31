Вратарь «Марселя» отреагировал на нападение фанатов на базу клуба

| Карен Саркисян

Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном» перенесен из-за нападения фанатов на базу клуба.

Сообщается, что фанаты требуют отставки президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.



Вратарь «Марселя» Стив Манданда прокомментировал нападение фанатов на базу.

«Я играю в «Марселе» уже 13 лет, знаю все об этом клубе. Понимаю, какую любовь и разочарование он может вызывать. Но сегодняшние события меня огорчают. Я считаю их неприемлемыми. Мы футболисты, но спортивный кризис никоим образом не может оправдать такую волну насилия», — цитирует Манданду официальный сайт «Марселя».

Напомним, что при нападении фанаты попали петардой в защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, а также ранили полицейских.

Ранее «Интер» благодаря дублю Лукаку разгромил «Беневенто» в матче чемпионата Италии.