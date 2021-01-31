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Спортивные новости

Президент «Марселя» прокомментировал нападение фанатов на базу клуба

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Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном» перенесен из-за нападения фанатов на базу клуба.

Сообщается, что фанаты требуют отставки президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.

Президент «Марселя» прокомментировал нападение фанатов на базу.

«Сегодня днем триста сотрудников клуба были шокированы тем, что они увидели вживую ужасающее нападение на нашу базу. То, что произошло, требует крайне серьезного наказания для этих нарушителей, которые утверждают, что являются фанатами «Марселя», но разрушают клубные объекты и угрожают сотрудникам и игрокам», — официальный сайт «Марселя».

Напомним, что при нападении фанаты попали петардой в защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, а также ранили полицейских.

Ранее «Интер» благодаря дублю Лукаку разгромил «Беневенто» в матче чемпионата Италии.

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