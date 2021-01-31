Панарин едва не подрался с одноклубником Малкина

| Карен Саркисян

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал участником массовой драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

Под занавес второго периода нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер в борьбе за шайбу прижал нападающего «Питтсбурга» Теодора Блюгерса к борту и уложил его на лед. В этот момент одноклубник Блюгерса защитник Джон Марино атаковал Крайдера сзади, спровоцировав стычку, которая едва не переросла в драку. Принял в ней участие и Артемий Панарин, который прыгнул на Марино и схватил его за шею. В итоге в потасовку были вынуждены вмешаться судьи, разнявшие конфликтующих хоккеистов.

Эпизод завершился удалением Крайдера, который был наказан малым штрафом за грубость против Блюгерса.

После второго периода «Нью-Йорк» обыгрывает «Пингвинз» со счетом 4:3. За «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Брендан Лемье, Кевин Руни, Крайдер и Панарин. За «Питтсбург» — Джейсон Цукер, Брэндон Танев и Каспери Капанен, которому ассистировал другой российский нападающий Евгений Малкин.

Ранее «Миннесота» Капризова проиграла «Анахайму» в матче НХЛ.