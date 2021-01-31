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Спортивные новости

Наставник «Вашингтона» поделился впечатлениями от игры Овечкина

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Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина, передает сайт лиги.

Напомним, бросок россиянина принес победу «столичным» в игре против «Бостона» (4:3 ОТ).

«У него невероятная карьера. Как же он бросает. Гол в овертайме — идеальный пример. Он выпустил шайбу как из пращи. Он не играл десять дней, а потом вышел на лед и провел такой матч», — сказал Лавиолетт.

Ранее Овечкин был признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Бостон».

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