Тухель изначально не был доволен условиями контракта с «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель заявил о том, что изначально он не был доволен условиями контракта с клубом, передает Goal.

«Поначалу я подумал: «Почему контракт только на 18 месяцев?» Но через минуту решил: «А что это изменит?» Если бы мне дали контракт на четыре с половиной года, меня все равно могли бы уволить», — сказал Тухель.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «синие» занимают десятое место, набрав 30 очков.



Ранее «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в первом матче Тухеля.