«Спартак» поздравил Луиса Андриано с победой в Кубке Либертадорес

Московский «Спартак» поздравил в Twitter бывшего игрока красно-белых Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес.
Напомним, 31 января «Палмейрас», за который выступает Адриано, обыграл «Сантос» со счетом 1:0.
«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью. Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут», — говорится в сообщении.
Ранее «Палмейрас» обыграл «Сантос» и стал обладателем Кубка Либертадорес.
Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 31, 2021
Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут! pic.twitter.com/smOsKnPyvj