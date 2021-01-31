Итальянский комментатор назвал риском покупку Кокорина «Фиорентиной»

Итальянский комментатор Массимо Каллегари высказался о трансфере россиянина Александра Кокорина в «Фиорентину», передает «СЭ».

«Покупка нынешнего Кокорина — это риск и вызов. Но за те деньги, которые «Фиорентина» предложила за него, в наше время практически невозможно купить форварда с именем», — сказал Каллегари.

Также Каллегари отметил, что если за Кокорина действительно заплатили не более €5 млн, то это вполне вменяемая по европейским меркам сумма.

Ранее Александр Мостовой иронично отреагировал на переход Кокорина в «Фиорентину».