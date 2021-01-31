Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов в Турции

Тренерский штаб сборной России по футболу посетит сборы клубов в Турции.

«Уже сегодня наш тренерский штаб вылетает в Турцию, где проводят сборы многие футбольные клубы. Подготовка к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022 и Евро продолжается», — написал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в Instagram.



Напомним, 24 марта россияне сыграют в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Мальты.

Ранее Георгий Черданцев рассказал секреты скандального интервью Черчесова.