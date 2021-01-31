Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Лацио»

«Аталанта» и римский «Лацио» определились со стартовыми составами на матч 20-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Джимсити, Толой, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Руджери, Сапата, Миранчук, Иличич.

Стартовый состав «Лацио»: Рейна, Габбарон, Раду, Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Марушич, Корреа, Иммобиле.

Встреча между «Аталантой» и «Лацио» пройдет в Бергамо. Начало — 17.00 мск.

Ранее главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах Миранчука в команде.