Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону.

Спортсмены прошли дистанцию за 1 час 1 минуту 23,7 секунды, допустив восемь промахов. Второе место заняла команда Германии (+30,7; 7). Третьими стали украинские биатлонисты (+52,5; 10).

Сборная России, в составе которой выступили Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, заняла седьмое место (+1.50; 11).

Континентальное первенство проходит в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января.

Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место в супермиксте на ЧЕ по биатлону.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй

Смешанная эстафета, 4x6 км

1. Норвегия — 1:01.23,7 (1+7);

2. Германия — +30,7 (0+7);

3. Украина — +52,5 (0+10)...

7. Россия — +1.50,0 (1+10).