Российская лыжница Непряева перенесла операцию на руке

Главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что Наталья Непряева перенесла операцию на руке.

Спортсменка сломала две кости в кисти после падения во время гонки на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Операция прошла успешно. Сроки восстановления составят 3-4 недели. Сама операция проходила около часа. Операция и травма довольно серьезные: необходимо было правильно сопоставить кости», — цитирует Эрлихмана РИА «Новости».

Лыжница рискует пропустить чемпионат мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее спортивный врач оценил травму Непряевой.