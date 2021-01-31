«Спартак» и «Аякс» продвинулись в переговорах по Промесу

Московский «Спартак» и амстердамский «Аякс» продвинулись в переговорах по трансферу полузащитника Квинси Промеса в российский клуб, сообщает AD.nl.

По информации издания, стороны еще не пришли к соглашению, однако командам удалось сделать большой шаг вперед.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением о возможном трансфере Промеса.